В Волгограде из-за короткого замыкания в розетке вспыхнула квартира

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, во вторник в 19:44 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре на улице Жолудева. В комнате одной из квартир 9-ти этажного дома горели домашние вещи на площади 0,5 кв.м. Пожарные расчёты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение спустя 11 минут.

- При пожаре никто не погиб и не пострадал. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание в электрической розетке, - отмечается в сообщении ведомства.

Надира Коннова

ФОТО: МЧС России