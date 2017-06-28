Дружба с Бочаровым довела «МАН» до суда
Сеть супермаркетов «МАН» обязуют отдать в бюджет государства 130 миллионов неуплаченных налогов и 50....
Супруга Бочарова попала в десятку самых богатых губернаторских жен
"Власть" подвела итоги очередной декларационной кампании глав российских регионов. Исследование пока....
|В Волгограде из-за короткого замыкания в розетке вспыхнула квартира
|Скандалы и ЧП Волгоград
|28.06.2017 09:06
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, во вторник в 19:44 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре на улице Жолудева. В комнате одной из квартир 9-ти этажного дома горели домашние вещи на площади 0,5 кв.м. Пожарные расчёты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение спустя 11 минут.
- При пожаре никто не погиб и не пострадал. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание в электрической розетке, - отмечается в сообщении ведомства.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
09:06
В Волгограде из-за короткого замыкания в розетке вспыхнула квартира
-
07:57
Кубань атаковал пятисантиметровый град
-
05:23
Ушел из жизни хоккейный арбитр Михаил Бутурлин
-
27.06.2017 20:37
Флэшмоб «Вконтакте» от Общественной палаты спросил молодежь о целях
-
27.06.2017 18:52
Санавиация доставила в Волгоград еще два экстренных пациента
-
27.06.2017 18:42
Студенты ВолГУ просят не реорганизовывать физико-технический институт
-
27.06.2017 18:15
«Концессии теплоснабжения» купили самосвалов на 20 миллионов рублей
-
27.06.2017 17:49
«Титан-Баррикады» оштрафуют за нарушение закупок
-
27.06.2017 17:18
Волгоградских оперативников осудили за взятку
-
27.06.2017 16:47
Матчи Кубка Конфедераций покажут на большом уличном экране
-
27.06.2017 16:16
Под Волгоградом местного жителя обокрал попутчик
-
27.06.2017 16:01
В Волгограде коммунистам представили временного лидера
-
27.06.2017 15:47
В Волгограде незаконно вырубили вязы на 1 миллион рублей
-
27.06.2017 15:41
Нововведение "ВКонтакте" разозлило пользователей
Самое читаемое
-
07:57
Кубань атаковал пятисантиметровый град
-
27.06.2017 17:18
Волгоградских оперативников осудили за взятку
-
27.06.2017 16:16
Под Волгоградом местного жителя обокрал попутчик
-
27.06.2017 15:47
В Волгограде незаконно вырубили вязы на 1 миллион рублей
-
27.06.2017 13:27
В Волжском концессионер горевшей свалки отказался платить штраф
-
27.06.2017 13:13
В Тракторозаводском районе похищена «Опель Астра»
-
27.06.2017 13:01
Житель Волгограда снял блоки сплит-систем со здания поликлиники
Последние комментарии
-
В Волгограде появятся антивандальные остановки с датчиками освещенности
-
А скамеечку чего такую. скромненькую поставили? Двое сели - и всё... На подлиннее денег не ... >>
-
-
В Волгограде с 1 июля произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги
-
Плевать Бочаров хотел на мнение горожан, как и вся администрация в целом и самое главное, что ни кто ... >>
-
-
Волгоградского депутата осудили за мошенничество с субсидиями
-
Да Здравствует самый "неподкупный" Центральный районный суд г. Волгограда.!!!! !!!!!! >>
-
-
Зоозащитники соберутся на флешмоб около Госдумы
-
Супруга Бочарова попала в десятку самых богатых губернаторских жен
-
У музея-заповедника дела не "фонтан"
-
Уважаемая редакция, а ссылку на пост можно в студию? Оригинал очень хочется почитать... >>
-