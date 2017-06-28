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Туристов из Санкт-Петербурга шокировал облик центра Волгограда Печать
Скандалы и ЧП
28.06.2017 09:29

Туристов из Санкт-Петербурга шокировал облик центра Волгограда

Экс-депутат областной Думы, а ныне заведующая кафедрой Общей гигиены и экологии в Волгоградском государственном медицинском университете Наталья Латышевская на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором рассказала о реакции иногородних друзей на облик центра города-героя Волгограда.

- Приехали друзья из северной столицы. Как водится, пошли гулять по центру, показывать достопримечательности города-героя. В каждодневной суете глаз "замыливается" и не всегда взгляд останавливается на том, что приезжего человека ввергает в шоковое состояние, - верно подмечает Наталья Ивановна.

Своё повествование она сопроводила фотографиями, на которых отчетливо видны все "прелести" героического города.

- На первых двух фото - ул. Чуйкова. Специально повели гостей, чтобы рассказать о герое Сталинграда. Вывороченные корни деревьев, разрушенные бордюры, кучи мусора и окурков, - пишет волгоградка.

Туристов из Санкт-Петербурга шокировал облик центра Волгограда

- На вторых двух фото - перекресток пр.Ленина и ул.Краснознаменской: те же окурки и "зона отчуждения" между плиткой от кафе и муниципальным асфальтом.

Туристов из Санкт-Петербурга шокировал облик центра Волгограда

- Самые огорчительны фото на ул. Володарского - там всю весну что-то ремонтировали. Здесь представлены далеко не все последствия этого ремонта: несколько провалов и наше ноу-хау - заплатка на ямку.

Туристов из Санкт-Петербурга шокировал облик центра Волгограда

Наталья Латышевская завершает публикацию словами: "Потратились на более чем миллион, чтобы написать"Я люблю Волгоград" на набережной" и задает риторический вопрос: "Что такое любовь?"

Надира Коннова
ФОТО: Наталья Латышевская

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