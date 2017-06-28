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На юге Волгограда «Митсубиси» насмерть сбила пешехода Печать
Скандалы и ЧП
28.06.2017 10:19

На юге Волгограда «Митсубиси» насмерть сбила пешехода

Смертельное ДТП произошло прошлым вечером в Кировском районе.

27 июня в 21.35 25-летний водитель «Митсубиси Мираж» напротив дома №376 по улице Лазоревой совершил наезд на пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, в результате ДТП пешеход скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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