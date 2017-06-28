На юге Волгограда «Митсубиси» насмерть сбила пешехода

Смертельное ДТП произошло прошлым вечером в Кировском районе. 27 июня в 21.35 25-летний водитель «Митсубиси Мираж» напротив дома №376 по улице Лазоревой совершил наезд на пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, в результате ДТП пешеход скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро» < Предыдущая Следующая >