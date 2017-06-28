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Очередной волгоградский предприниматель уклонился от налогов в крупном размере Печать
Скандалы и ЧП
28.06.2017 10:18

Очередной волгоградский предприниматель уклонился от налогов в крупном размере

В Волгограде под суд пойдет коммерсант, который утаил больше 28 миллионов налогов с организации.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, бывший директор ООО «ПромСтройМонтаж» обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере.

По версии следствия предприниматель в 2013-2014 годах включал ложные сведения в декларации. Согласно документам, фирма якобы закупала в завышенных размерах стройматериалы у одной из коммерческих организаций, а также заказывала субподрядные работы у фиктивного предприятия.

Таким образом, ООО «ПромСтройМонтаж» не уплатила НДС в сумме свыше 28 миллионов рублей. Свою вину экс-директор фирмы признал лишь частично.

Уголовное дело рассмотрит Красноармейский районный суд Волгограда.

Полина Макарова
ФОТО:globallookpress

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