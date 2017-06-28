При виде ДПС местный житель попытался избавиться от наркотиков

В ходе проведения антинаркотической операции «МАК» на 7 километре дороги Камышин- с.Водно-Буерачное сотрудники ГИБДД остановили автомашину «ВАЗ-21093».

Когда инспекторы стали проверять документы водителя, они обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал. На проезжую часть он попытался незаметно выбросить полиэтиленовый сверток.

Поведение гражданина вызвало подозрение у стражей порядка, и они приняли решение провести его личный досмотр.

В результате в кармане куртки и брюках пассажира полицейские обнаружили еще несколько свертков с наркотиком.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, местный житель перевозил около 80 граммов марихуаны.

Подозреваемый – 36- летний ранее судимый пассажир был доставлен в отдел полиции. Мужчина сознался в содеянном.

Теперь за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков ему грозит до 3-х лет лишения свободы.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»