Дружба с Бочаровым довела «МАН» до суда
Сеть супермаркетов «МАН» обязуют отдать в бюджет государства 130 миллионов неуплаченных налогов и 50....
Супруга Бочарова попала в десятку самых богатых губернаторских жен
"Власть" подвела итоги очередной декларационной кампании глав российских регионов. Исследование пока....
|В регионе ожидается сильная пожароопасность
|Скандалы и ЧП
|28.06.2017 12:29
|
По сообщению Волгоградского ЦГМС с 29 июня по 7 июля 2017 года в Палласовском, Николаевском, Старополтавском, Быковском, Ольховском, Серафимовичском и Кумылженском районах ожидается высокая пожароопасность - 4 класс горимости леса.
В связи с этим ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов.
- Чтобы избежать пожара в лесу запрещается бросать непотушенные сигареты, спички, особенно на сухую траву, оставлять промасленную ветошь, разводить костры, выжигать сухую растительность, - сообщили в ведомстве.
При возникновении пожара спасатели просят немедленно звонить по телефону «101».
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
13:25
Кафе «Bulvar» оштрафуют за жарку шашлыков под окнами домов
-
13:17
Общественная палата РФ поборется с бедностью
-
12:39
Волгоградскую область «глобально» чистят от помоек
-
12:29
В регионе ожидается сильная пожароопасность
-
11:52
При виде ДПС местный житель попытался избавиться от наркотиков
-
11:49
Инвесторы рассказали, что сделают с ЦПКиО
-
10:52
В Волгограде внедрили единое расписание автобусов
-
10:49
Три района Волгограда останутся без воды
-
10:19
На юге Волгограда «Митсубиси» насмерть сбила пешехода
-
10:18
Очередной волгоградский предприниматель уклонился от налогов в крупном размере
-
09:29
Туристов из Санкт-Петербурга шокировал облик центра Волгограда
-
09:17
«Ротор-Волгоград» дома сыграет в конце августа
-
09:06
В Волгограде из-за короткого замыкания в розетке вспыхнула квартира
-
07:57
Кубань атаковал пятисантиметровый град
Самое читаемое
-
13:25
Кафе «Bulvar» оштрафуют за жарку шашлыков под окнами домов
-
12:29
В регионе ожидается сильная пожароопасность
-
11:52
При виде ДПС местный житель попытался избавиться от наркотиков
-
10:19
На юге Волгограда «Митсубиси» насмерть сбила пешехода
-
10:18
Очередной волгоградский предприниматель уклонился от налогов в крупном размере
-
09:29
Туристов из Санкт-Петербурга шокировал облик центра Волгограда
-
09:06
В Волгограде из-за короткого замыкания в розетке вспыхнула квартира
Последние комментарии
-
В Волгограде появятся антивандальные остановки с датчиками освещенности
-
А скамеечку чего такую. скромненькую поставили? Двое сели - и всё... На подлиннее денег не ... >>
-
-
В Волгограде с 1 июля произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги
-
Плевать Бочаров хотел на мнение горожан, как и вся администрация в целом и самое главное, что ни кто ... >>
-
-
Волгоградского депутата осудили за мошенничество с субсидиями
-
Да Здравствует самый "неподкупный" Центральный районный суд г. Волгограда.!!!! !!!!!! >>
-
-
Зоозащитники соберутся на флешмоб около Госдумы
-
Супруга Бочарова попала в десятку самых богатых губернаторских жен
-
У волгоградского музея-заповедника дела не "фонтан"