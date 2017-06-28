В регионе ожидается сильная пожароопасность

По сообщению Волгоградского ЦГМС с 29 июня по 7 июля 2017 года в Палласовском, Николаевском, Старополтавском, Быковском, Ольховском, Серафимовичском и Кумылженском районах ожидается высокая пожароопасность - 4 класс горимости леса.

В связи с этим ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов.

- Чтобы избежать пожара в лесу запрещается бросать непотушенные сигареты, спички, особенно на сухую траву, оставлять промасленную ветошь, разводить костры, выжигать сухую растительность, - сообщили в ведомстве.

При возникновении пожара спасатели просят немедленно звонить по телефону «101».

Юлия Соболева

Фото: globallookpress