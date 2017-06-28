Кафе «Bulvar» оштрафуют за жарку шашлыков под окнами домов

Сотрудники регионального Роспотребнадзора провели проверку работы индивидуального предпринимателя Бабаяна А.Г.

В результате было установлено, что в принадлежащем ему кафе «Bulvar» велось приготовление блюд на мангале в 33 метрах от жилого дома по бульвару Энгельса.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе надзорного ведомства, допустимое расстояние составляет 50 метров.

Оказалось, что это не первый штраф Бабаяна за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Центральный суд Волгограда признал коммерсанта виновным и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress