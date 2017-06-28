Во Фролово директор техникума заменил окна в общежитии и получил штраф

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, проверкой установлено, что директор ГБПОУ «Фроловский промышленно-экономический техникум» нецелевым образом использовал бюджетные деньги, которые предназначались для формирования доступной среды в студенческом общежитии. Так, в 2015 году техникум получил больше миллиона рублей, чтобы приспособить помещения в здании для нужд инвалидов. В результате общежитие оборудовали пандусом, автоматическими стеклянными дверями, также ликвидировали пороги и прочее. Кроме того, в здании в помещении медпункта за 49 тысяч рублей заменили два окна, а это, как оказалось, не входит в перечень работ по формированию доступной среды для инвалидов.

Поэтому прокуратура возбудила административное производство в отношении руководителя техникума. По итогам разбирательств ему предписали заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Как пояснил корреспонденту ИА «СоцИнформБюро» сам директор ГБПОУ «Фроловский промышленно-экономический техникум» Андрей Мещеряков, замену окон провели из лучших побуждений.

- В медпункте, который расположен в здании студенческого общежития заменили два деревянных окна, чтобы зимой здесь было теплее. При этом медпомощь там оказывается как инвалидам, так и всем другим. Но оказалось, что это идет в разрез с положенными требованиями. Конечно, мы хотели сделать, как лучше, - объяснил Андрей Федорович.

Полина Макарова

ФОТО: сайт ГБПОУ «Фроловский промышленно-экономический техникум»