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|Под Волгоградом задержали разыскиваемую жительницу Краснодара
|Скандалы и ЧП
|28.06.2017 14:56
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27 июня 2017 года инспекторы на посту ГАИ Калачевского района остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-2101, которая ехала из Саратовской области в Краснодарский край.
Во время проверки документов водителя сотрудники ДПС обратили внимание на пассажирку, которая явно нервничала.
В результате было установлено, что 40-летняя гражданка находилась в федеральном розыске за совершение кражи.
Оказалось, что разыскиваемая похищала деньги у пенсионеров в Краснодаре. В октябре 2016 года она была объявлена в розыск. За это время преступнице удалось сменить больше 20 адресов.
На данный момент женщина задержана. В скором времени ее отправят для дальнейших разбирательств в Краснодарский край.
Юлия Соболева
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