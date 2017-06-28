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Под Волгоградом задержали разыскиваемую жительницу Краснодара Печать
Скандалы и ЧП
28.06.2017 14:56

Под Волгоградом задержали разыскиваемую жительницу Краснодара

В Калачевском районе сотрудники ДПС задержали женщину, которая находилась в федеральном розыске.

27 июня 2017 года инспекторы на посту ГАИ Калачевского района остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-2101, которая ехала из Саратовской области в Краснодарский край.

Во время проверки документов водителя сотрудники ДПС обратили внимание на пассажирку, которая явно нервничала.

В результате было установлено, что 40-летняя гражданка находилась в федеральном розыске за совершение кражи.

Оказалось, что разыскиваемая похищала деньги у пенсионеров в Краснодаре. В октябре 2016 года она была объявлена в розыск. За это время преступнице удалось сменить больше 20 адресов.

На данный момент женщина задержана. В скором времени ее отправят для дальнейших разбирательств в Краснодарский край.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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