Под Волгоградом задержали разыскиваемую жительницу Краснодара

27 июня 2017 года инспекторы на посту ГАИ Калачевского района остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-2101, которая ехала из Саратовской области в Краснодарский край.

Во время проверки документов водителя сотрудники ДПС обратили внимание на пассажирку, которая явно нервничала.

В результате было установлено, что 40-летняя гражданка находилась в федеральном розыске за совершение кражи.

Оказалось, что разыскиваемая похищала деньги у пенсионеров в Краснодаре. В октябре 2016 года она была объявлена в розыск. За это время преступнице удалось сменить больше 20 адресов.

На данный момент женщина задержана. В скором времени ее отправят для дальнейших разбирательств в Краснодарский край.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress