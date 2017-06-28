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Под Волгоградом предпринимательнице вынесли приговор за фиктивную прописку иностранцев Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
28.06.2017 15:13

Под Волгоградом предпринимательнице вынесли приговор за фиктивную прописку иностранцев

Суд Палласовского района вынес приговор женщине, фиктивно поставившей на учет жителей Узбекистана.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 56-летняя жительница Палласовки приговорена к наказанию в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

В начале апреля этого года индивидуальный предприниматель уведомила отдел полиции о том, что поставила на учет троих иностранных граждан, причем с предоставлением им жилого помещения по адресу её проживания. Однако расселять их на своей жилплощади женщина не собиралась. Предпринимательница разместила их в здании общежития, которое находится неподалеку от сельскохозяйственных угодий, где жители Узбекистана собирались строить теплицу.

Спустя неделю, в ходе проведения очередной проверки, полицейские совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности выявили факт фиктивной постановки на учет иностранцев и задержали подозреваемую.

В отношении предприимчивой женщины возбудили уголовное дело, расследование по которому проводилось дознавателями Отдела МВД России по Палласовскому району.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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