Надзорное ведомство проверило магазин индивидуального предпринимателя Гаязова М.Ф. в Палласовском районе области и выявило нарушения.

Установлено, что в торговой точке хранились для продажи пельмени «Пуговки» и суповой набор из курицы без ветеринарных сопроводительных документов. Общий вес ненадлежащей находки составил 4,23 килограмма.

Согласно законодательству, хранение непроверенных продуктов – грубое нарушение. Они могут быть опасны для здоровья человека.

В результате руководство магазина привлекли к административной ответственности.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Россельхознадзора, пельмени и супнабор изъяты и помещены на изолированное хранение с последующей утилизацией.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress