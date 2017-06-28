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|В Палласовском районе продавали непроверенные пельмени и супнабор
|Скандалы и ЧП
|28.06.2017 15:26
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Надзорное ведомство проверило магазин индивидуального предпринимателя Гаязова М.Ф. в Палласовском районе области и выявило нарушения.
Установлено, что в торговой точке хранились для продажи пельмени «Пуговки» и суповой набор из курицы без ветеринарных сопроводительных документов. Общий вес ненадлежащей находки составил 4,23 килограмма.
Согласно законодательству, хранение непроверенных продуктов – грубое нарушение. Они могут быть опасны для здоровья человека.
В результате руководство магазина привлекли к административной ответственности.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Россельхознадзора, пельмени и супнабор изъяты и помещены на изолированное хранение с последующей утилизацией.
Полина Макарова
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