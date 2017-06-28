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В Палласовском районе продавали непроверенные пельмени и супнабор Печать
Скандалы и ЧП
28.06.2017 15:26

Под Волгоградом продавали непроверенные пельмени и супнабор

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в продуктовом магазине Палласовского района больше четырех килограммов товара без ветеринарных документов.

Надзорное ведомство проверило магазин индивидуального предпринимателя Гаязова М.Ф. в Палласовском районе области и выявило нарушения.

Установлено, что в торговой точке хранились для продажи пельмени «Пуговки» и суповой набор из курицы без ветеринарных сопроводительных документов. Общий вес ненадлежащей находки составил 4,23 килограмма.

Согласно законодательству, хранение непроверенных продуктов – грубое нарушение. Они могут быть опасны для здоровья человека.

В результате руководство магазина привлекли к административной ответственности.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Россельхознадзора, пельмени и супнабор изъяты и помещены на изолированное хранение с последующей утилизацией.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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