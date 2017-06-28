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|Доверчивые волгоградцы отдали мошенникам деньги и золото
|Скандалы и ЧП
|28.06.2017 16:23
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Еще одной жертвой мошенников стала пенсионерка из Кировского района. К 64-летней женщине на улице подошла якобы целительница. Незнакомка заявила, что на пожилой женщине порча, которую можно убрать, отдав ей на время все имеющиеся золотые украшения. Таким образом, обеспокоенная волгоградка лишилась золотой цепочки.
Сейчас полицейские ищут преступников. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Полина Макарова
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