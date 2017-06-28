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Доверчивые волгоградцы отдали мошенникам деньги и золото Печать
Скандалы и ЧП
28.06.2017 16:23

Доверчивые волгоградцы отдали мошенникам деньги и золото

Жители Волгограда попались на уловки мошенников и остались без 74 тысяч рублей и золотых украшений.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, житель Тракторозаводского района хотел через Интернет купить авто. На одном из сайтов мужчина нашел подходящее объявление и связался с продавцом по телефону. После переговоров он перевел на счет владельца машины 74 тысячи рублей. Однако свое приобретение волгоградец так и не увидел.

Еще одной жертвой мошенников стала пенсионерка из Кировского района. К 64-летней женщине на улице подошла якобы целительница. Незнакомка заявила, что на пожилой женщине порча, которую можно убрать, отдав ей на время все имеющиеся золотые украшения. Таким образом, обеспокоенная волгоградка лишилась золотой цепочки.

Сейчас полицейские ищут преступников. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Полина Макарова
ФОТО:globallookpress

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