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Перед судом предстанут 13 участников банды нефтеворов Печать
Скандалы и ЧП
28.06.2017 17:41

Перед судом предстанут 13 участников банды нефтеворов

Полиция завершила расследование уголовного дела о похищении нефтепродуктов. 13 членов преступной группы ожидает суд.

Сегодня следователи ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 13 местных жителей. Они обвиняются в попытке хищения нефти из скважин Антиповско-Балыклейского месторождения и нефтепроводов в Камышинском районе.

Согласно материалам уголовного дела, в феврале 2011 года члены преступной группы через специальное оборудование попытались похитить около 66 тонн нефти на общую сумму в 685 тысяч рублей.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, преступников удалось задержать с поличным. В ходе расследования уголовного дела, объем которого составил 172 тома, полиция провела несколько десятков экспертиз.

На данный момент уголовное дело передано в Камышинский городской суд.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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