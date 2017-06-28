Перед судом предстанут 13 участников банды нефтеворов

Сегодня следователи ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении 13 местных жителей. Они обвиняются в попытке хищения нефти из скважин Антиповско-Балыклейского месторождения и нефтепроводов в Камышинском районе.

Согласно материалам уголовного дела, в феврале 2011 года члены преступной группы через специальное оборудование попытались похитить около 66 тонн нефти на общую сумму в 685 тысяч рублей.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, преступников удалось задержать с поличным. В ходе расследования уголовного дела, объем которого составил 172 тома, полиция провела несколько десятков экспертиз.

На данный момент уголовное дело передано в Камышинский городской суд.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress