В Волгограде районная администрация незаконно отдала квартиру под салон красоты

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, в ноябре 2016 года администрация Центрального района выдала волгоградскому бизнесмену разрешение на перевод квартиры в доме № 43 по улице Чуйкова в нежилое помещение. Предпринимателю позволили открыть в этом месте салон красоты с условием, что владелец проведет реконструкцию, а именно сделает из оконного проема отдельный вход. Для этого владельцу помещения выделили земельный участок возле дома, который находится в общей собственности местных жильцов. Они и пожаловались по этому поводу в прокуратуру.

Проверка показала, что предприниматель получил разрешение на перепланировку незаконно, потому что собрал не все подписи с собственников. На этом основании Центральный районный суд отменил перевод жилого помещения в нежилое.

Полина Макарова

ФОТО:globallookpress