Мара Багдасарян отсидит шесть суток

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Скандально-известная «гонщица» была взята под стражу прямо в зале суда. В марте текущего года, Савеловский суд Москвы также вынес решение о лишении Мары Багдасарян права управлять транспортными средствами.
Фото – ГУ МВД России по Москве
Евгений Иванов
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