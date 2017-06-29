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Мара Багдасарян отсидит шесть суток Печать
Скандалы и ЧП
29.06.2017 01:32

Мара Багдасарян отсидит шесть суток

 28-го июня 2017 года Савеловский суд города Москвы вынес решение в отношении «стритрейсерши» Мары Багдасарян.


Приговоренная ранее к исправительным работам любительница гонок по московским улицам Мара Багдасарян, теперь отсидит шесть суток под арестом. Такое решение вынес мировой судья судебного участка 420 района Савеловского суда города Москвы за совершение административного правонарушения, предусмотренных ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ. В частности, Мара Багдасарян уклонялась от исполнения исправительных работ, а если быть точнее не являлась на уборку улиц, к чему была приговорена.

Скандально-известная «гонщица» была взята под стражу прямо в зале суда. В марте текущего года, Савеловский суд Москвы также вынес решение о лишении Мары Багдасарян права управлять транспортными средствами.

Фото – ГУ МВД России по Москве

Евгений Иванов

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