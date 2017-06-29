Достал нож – отобрал «мобильник»

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На встречу пришли двое молодых людей. Сначала они рассматривали телефоны и решили их купить, но как выяснилось, денежных средств у них оказалось недостаточно. Не желая терять покупку, в итоге они стали угрожать продавцу. Один достал предмет похожий на пистолет, а второй достал нож, и, приставив его к потерпевшему, потребовал отдать товар. Мужчина отдал телефоны, после чего оба злоумышленника скрылись на автомобиле.
В ходе оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево задержали подозреваемых в данном преступлении на территории Московской области. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 24-х и 26-и лет.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой), - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
Евгений Иванов
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