Достал нож – отобрал «мобильник»



Инцидент произошел в столице России городе Москве. В отдел полиции обратился местный житель, который заявил, что стал жертвой разбойного нападения. Потерпевший рассказал, что ранее выставил на продажу два сотовых телефона. Спустя некоторое время ему позвонил неизвестный гражданин и выразил желание приобрести оба «мобильника».

На встречу пришли двое молодых людей. Сначала они рассматривали телефоны и решили их купить, но как выяснилось, денежных средств у них оказалось недостаточно. Не желая терять покупку, в итоге они стали угрожать продавцу. Один достал предмет похожий на пистолет, а второй достал нож, и, приставив его к потерпевшему, потребовал отдать товар. Мужчина отдал телефоны, после чего оба злоумышленника скрылись на автомобиле.

В ходе оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево задержали подозреваемых в данном преступлении на территории Московской области. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 24-х и 26-и лет.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой), - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Евгений Иванов