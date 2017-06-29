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Смартфон вспыхнул в руках ребенка Печать
Скандалы и ЧП
29.06.2017 04:35

Смартфон вспыхнул в руках ребенка

 Девочка 11-и лет получила термический ожог в результате возгорания смартфона.


Инцидент произошел в Екатеринбурге. Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Следственного Комитета по Свердловской области, 11-летняя девочка получила телесные повреждения в результате самопроизвольного возгорания смартфона. По предварительным данным ребенку причинен термический ожог.

В рамках произошедшего Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург организована и проводится доследственная проверка. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося, в том числе характер полученных малолетним ребенком травм и степень тяжести вреда здоровью девочки. Будут опрошены пострадавшая, ее родители, а также представители коммерческой организации (салона сотовой связи), реализовавшей указанный товар покупателю. По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

Стоит отметить, что в конце 2016 года в компанию «Samsung» поступило около семисот сообщений, напрямую связанных с неисправностью техники. Было зафиксировано несколько случаев получения гражданами различных травм в результате воспламенений гаджетов, а также перелом челюсти. После множественных случаев самовозгорания, компания обратилась к партнерам с просьбой об остановке продаж «Galaxy Note 7». Впоследствии корпорация полностью заблокировало выпуск данных гаджетов.

Евгений Иванов

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