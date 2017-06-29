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|Под Волгоградом пропавшего маленького ребенка нашли в трех километрах от дома
|Скандалы и ЧП Волгоград
|29.06.2017 10:13
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в среду, 28 июня в 16:10 полицию поступил звонок от жителя хутора Королевского. Мужчина сообщил, что пропала его 3-х летняя дочь. Около двух часов назад его жена отлучилась из дома по хозяйству и оставила девочку одну дома. Когда женщина вернулась, то ребенка дома не оказалось. Родители кинулись искать малышку самостоятельно, однако все было тщетно. Тогда обеспокоенные родственники ребенка обратилась за помощью к полицейским.
На розыск девочки отправились не только полицейские по Новониколаевскому району и близлежащих территориальных органов внутренних дел, включая кинологов со служебной собакой, но и представители сельской администрации, казаки, дружинники и местное население. Были тщательно обследованы населенные пункты района, все здания, сооружения и постройки.
Малышку удалось обнаружить около 19:00. Девочка находилась рядом с детским лагерем, где работает отец. Оказалось, что воспользовавшись отсутствием дома взрослых, она самостоятельно вышла со двора, и прошла около 2,5 – 3 км.
- Напуганного и плачущего ребенка передали его родителям. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, - отметили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Надира Коннова
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