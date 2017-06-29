Дружба с Бочаровым довела «МАН» до суда
Сеть супермаркетов «МАН» обязуют отдать в бюджет государства 130 миллионов неуплаченных налогов и 50....
Рейтинг губернаторов зафиксировал очередное падение Бочарова
Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" опубликовал очередное исследование деятельности глав суб....
|На юге Волгограда в ДТП пострадал 4-летний ребенок
|Скандалы и ЧП Волгоград
|29.06.2017 10:36
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 28 июня в 09:10 28-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Пежо-308", следовала по пр. Героев Сталинграда в сторону бульвара им. Энгельса. Напротив дома № 38 при повороте налево автоледи не выдержала боковой интервал и столкнулась с автомашиной "Грейт Волл", под управлением 48-летнего водителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Грейт Волл" и 4-летняя пассажирка автомобиля "Пежо-308" с травмами были доставлены в больницу.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
10:56
В Волжском суд рассмотрит дело о невыплате заработной платы
-
10:49
На трассе "Москва-Волгоград" Камаз столкнулся с "ФАВ-В5": есть пострадавшие
-
10:36
На юге Волгограда в ДТП пострадал 4-летний ребенок
-
10:16
Волгоград накроет жара до +35 градусов
-
10:13
Под Волгоградом пропавшего маленького ребенка нашли в трех километрах от дома
-
09:21
Рейтинг губернаторов зафиксировал очередное падение Бочарова
-
05:57
Волгоградки в составе сборной отправились в Испанию
-
04:35
Смартфон вспыхнул в руках ребенка
-
03:01
Достал нож – отобрал «мобильник»
-
01:32
Мара Багдасарян отсидит шесть суток
-
28.06.2017 20:56
Зоозащитники пикетировали Госдуму
-
28.06.2017 19:27
Скоростной трамвай не будет подъезжать к новому стадиону во время ЧМ-2018
-
28.06.2017 18:38
На Набережной им. 62-й Армии затруднено движение
-
28.06.2017 18:35
В Волгограде целый месяц обследуют опасный дом на Невской
Самое читаемое
-
10:56
В Волжском суд рассмотрит дело о невыплате заработной платы
-
10:49
На трассе "Москва-Волгоград" Камаз столкнулся с "ФАВ-В5": есть пострадавшие
-
10:36
На юге Волгограда в ДТП пострадал 4-летний ребенок
-
10:13
Под Волгоградом пропавшего маленького ребенка нашли в трех километрах от дома
-
04:35
Смартфон вспыхнул в руках ребенка
-
03:01
Достал нож – отобрал «мобильник»
-
01:32
Мара Багдасарян отсидит шесть суток
Последние комментарии
-
Волгоградский депутат рассказал, кто противится переводу часов
-
Кому сильно мешает солнце по утрам-повесте себе тёмные шторы.Сейчас в Волгограде настоящее время ... >>
-
А как интересно ТВ программы сдвинуться на час позже, а ходить на работу и подымать детей придется на ... >>
-
-
У волгоградского музея-заповедника дела не "фонтан"
-
А за пивком тебе не сбегать? >>
-