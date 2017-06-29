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На юге Волгограда в ДТП пострадал 4-летний ребенок Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
29.06.2017 10:36

На юге Волгограда в ДТП пострадал 4-летний ребенок

Авария произошла накануне утром в Красноармейском районе города.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 28 июня в 09:10 28-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Пежо-308", следовала по пр. Героев Сталинграда в сторону бульвара им. Энгельса. Напротив дома № 38 при повороте налево автоледи не выдержала боковой интервал и столкнулась с автомашиной "Грейт Волл", под управлением 48-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Грейт Волл" и 4-летняя пассажирка автомобиля "Пежо-308" с травмами были доставлены в больницу.

Надира Коннова
ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области

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