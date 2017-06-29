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На трассе "Москва-Волгоград" Камаз столкнулся с "ФАВ-В5": есть пострадавшие Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
29.06.2017 10:49

На трассе

Водитель Камаза не убедился в безопасности своего маневра и спровоцировал ДТП.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в 11:50 33-летний водитель автомашины "Камаз-5511" следовал по федеральной автодороге "Москва - Волгоград". На 770 км, двигаясь по обочине проезжей части, водитель не убедился в безопасности маневра и выехал на проезжую часть автодороги, где столкнулся с движущимся в попутном направлении китайским седаном "ФАВ-В5", под управлением 30-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины "ФАВ-В5" и его 41-летний пассажир с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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