В Волжском суд рассмотрит дело о невыплате заработной платы

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|29.06.2017 10:56
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, экс-руководитель ООО «ТТС ВОЛГА» обвиняется в полной невыплате зарплаты своим сотрудникам.
По версии следствия предприниматель в октябре и ноябре 2014 года не оплатил труд четырем работникам фирмы. Однако деньги на счетах организации были. Таким образом, за предприятием образовался долг по зарплате в размере 168 тысяч рублей.
Свою вину коммерсант признал. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.
Как стало известно корреспонденту ИА «СоцИнформБюро», ООО «ТТС ВОЛГА» в настоящий момент существует только на бумаге, а фактически предприятие не работает.
По словам следующего директора фирмы, который сменил подсудимого на посту, зарплату сотрудникам так и не выплатили.
- Я проработал там директором всего несколько месяцев и давно уволился. Фирма фактически не функционирует сейчас. Долг по зарплате никому так и не выплатили. Более того, они и мне остались должны денег, - рассказал теперь уже тоже бывший директор ООО «ТТС ВОЛГА» Денис К.
Полина Макарова
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