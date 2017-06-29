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Волгоградские полицейские ловят бензинового вора Печать
Скандалы и ЧП
29.06.2017 11:24

Волгоградские полицейские ловят бензинового вора

В Волгограде ищут подозреваемого в хищении бензина на автозаправке Кировского района.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 28 июня, в 13:15 к АЗС, расположенной по улице Саши Чекалина, подъехал белый «Мерседес». Из салона вышел пассажир и попросил оператора заправить полный бак. Помимо этого клиент залил бензин еще и в свои канистры, после чего уехал, не расплатившись. Сумма заправки составила 3750 рублей.

Мошенник попал на камеры видеонаблюдения АЗС. Его приметы: молодой человек, на вид 23-27 лет, он был одет в сланцы и шорты черного цвета, серую футболку. У правоохранителей есть основания подозревать мужчину в аналогичных аферах.

Особые приметы машины: «Мерседес», на переднем багажнике отсутствуют или выкрашены в черный цвет парктроники.

Волгоградские полицейские ловят бензинового вора

Установлено, что госномера на иномарке принадлежат другому авто.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого молодого человека, просьба сообщить в полицию по телефону 02.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба ГУ МВД по региону

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