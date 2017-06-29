Юные рецидивисты отобрали бумажник у волгоградца

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, в минувшую среду в Дзержинском районе трое молодых людей отобрали у одного из посетителей торгового центра кошелек с банковской картой и документами. Узнав приметы подозреваемых, стражи порядка задержали грабителей по горячим следам. Ими оказались неоднократно судимые молодые люди в возрасте 17, 18 и 19 лет.

Задержанных доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Сейчас полицейские выясняют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress