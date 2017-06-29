Дружба с Бочаровым довела «МАН» до суда
Сеть супермаркетов «МАН» обязуют отдать в бюджет государства 130 миллионов неуплаченных налогов и 50....
Рейтинг губернаторов зафиксировал очередное падение Бочарова
Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" опубликовал очередное исследование деятельности глав суб....
|Юные рецидивисты отобрали бумажник у волгоградца
|Скандалы и ЧП
|29.06.2017 11:53
|
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, в минувшую среду в Дзержинском районе трое молодых людей отобрали у одного из посетителей торгового центра кошелек с банковской картой и документами. Узнав приметы подозреваемых, стражи порядка задержали грабителей по горячим следам. Ими оказались неоднократно судимые молодые люди в возрасте 17, 18 и 19 лет.
Задержанных доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
Сейчас полицейские выясняют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
12:26
В Серафимовиче торговали опасным карасем
-
12:13
В Москве задержали астраханца за разбойное нападение в Волгограде
-
11:53
Юные рецидивисты отобрали бумажник у волгоградца
-
11:24
Волгоградские полицейские ловят бензинового вора
-
10:56
В Волжском суд рассмотрит дело о невыплате заработной платы
-
10:49
На трассе "Москва-Волгоград" Камаз столкнулся с "ФАВ-В5": есть пострадавшие
-
10:36
На юге Волгограда в ДТП пострадал 4-летний ребенок
-
10:16
Волгоград накроет жара до +35 градусов
-
10:13
Под Волгоградом пропавшего маленького ребенка нашли в трех километрах от дома
-
09:21
Рейтинг губернаторов зафиксировал очередное падение Бочарова
-
05:57
Волгоградки в составе сборной отправились в Испанию
-
04:35
Смартфон вспыхнул в руках ребенка
-
03:01
Достал нож – отобрал «мобильник»
-
01:32
Мара Багдасарян отсидит шесть суток
Самое читаемое
-
12:26
В Серафимовиче торговали опасным карасем
-
12:13
В Москве задержали астраханца за разбойное нападение в Волгограде
-
11:53
Юные рецидивисты отобрали бумажник у волгоградца
-
11:24
Волгоградские полицейские ловят бензинового вора
-
10:56
В Волжском суд рассмотрит дело о невыплате заработной платы
-
10:49
На трассе "Москва-Волгоград" Камаз столкнулся с "ФАВ-В5": есть пострадавшие
-
10:36
На юге Волгограда в ДТП пострадал 4-летний ребенок
Последние комментарии
-
Волгоградский депутат рассказал, кто противится переводу часов
-
Кому сильно мешает солнце по утрам-повесте себе тёмные шторы.Сейчас в Волгограде настоящее время ... >>
-
А как интересно ТВ программы сдвинуться на час позже, а ходить на работу и подымать детей придется на ... >>
-
-
У волгоградского музея-заповедника дела не "фонтан"
-
А за пивком тебе не сбегать? >>
-