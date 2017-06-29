ОАО ЕДКММ
Юные рецидивисты отобрали бумажник у волгоградца Печать
Скандалы и ЧП
29.06.2017 11:53

Юные рецидивисты отобрали бумажник у волгоградца

Накануне волгоградские Росгвардейцы на западе города задержали трех молодых людей, которые напали на одного из посетителей местного торгового центра.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, в минувшую среду в Дзержинском районе трое молодых людей отобрали у одного из посетителей торгового центра кошелек с банковской картой и документами. Узнав приметы подозреваемых, стражи порядка задержали грабителей по горячим следам. Ими оказались неоднократно судимые молодые люди в возрасте 17, 18 и 19 лет.

Задержанных доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Сейчас полицейские выясняют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru