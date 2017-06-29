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В Москве задержали астраханца за разбойное нападение в Волгограде Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
29.06.2017 12:13

В Москве задержали астраханца за преступление в Волгограде

Волгоградские оперативники задержали в столице находящегося в федеральном розыске за совершение преступления на территории нашего города 25-летнего жителя Астраханской области.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 28 июня полицейские Тракторозаводского района при содействии коллег из регионального Управления ФСБ России в городе Одинцово Московской области задержали 25-летнего жителя Астраханской области. Молодой человек находился в федеральном розыске за совершение преступления на территории Волгограда.

В конце 2013 года астраханец совершил разбойное нападение в одном из магазинов в Тракторозаводском районе: под угрозой похожего на пистолет предмета он похитил из сейфа и кассы 12 тысяч рублей.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело статье "Разбой". В июне 2014 года скрывшегося от следствия жителя Астраханской области объявили в федеральный розыск.

- Все это время он скрывался на территории Московской области. В настоящий момент житель Астраханской области задержан. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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