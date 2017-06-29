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В Серафимовиче торговали опасным карасем Печать
Скандалы и ЧП
29.06.2017 12:26

В Серафимовиче торговали опасным карасем

Инспекторы Россельхознадзора выявили нарушения в месте несанкционированной торговли в Серафимовиче.

Специалисты надзорного ведомства организовали проверку соблюдения ветеринарного законодательства в местах несанкционированной торговли Волгоградской области.

В ходе мероприятий инспекторы в городе Серафимовиче нашли нарушение. Было установлено, что мужчина в неустановленном месте торговал живым карасем без сопроводительных документов. Общий вес потенциально опасной рыбы составил 5 килограммов.

Отметим, что отсутствие сопроводительной документации является грубым нарушением законодательства.

В результате с владельцем товара провели разъяснительную беседу. Также, его ждет штраф.

Полина Макарова
ФОТО:globallookpress

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