В Серафимовиче торговали опасным карасем

Специалисты надзорного ведомства организовали проверку соблюдения ветеринарного законодательства в местах несанкционированной торговли Волгоградской области.

В ходе мероприятий инспекторы в городе Серафимовиче нашли нарушение. Было установлено, что мужчина в неустановленном месте торговал живым карасем без сопроводительных документов. Общий вес потенциально опасной рыбы составил 5 килограммов.

Отметим, что отсутствие сопроводительной документации является грубым нарушением законодательства.

В результате с владельцем товара провели разъяснительную беседу. Также, его ждет штраф.

Полина Макарова

ФОТО:globallookpress