В Казани экстренно приземлился самолет Москва-Караганда

Из-за проблем на борту пассажирский лайнер Аэробус-320, который следовал из Москвы в Караганду, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани. Инцидент произошел сегодня, 15 июля, поздно ночью в 0:31. Причиной экстренной посадки стал сигнал о задымлении в багажном отсеке самолета. После приземления сотрудники службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов осмотрели воздушное судно. При этом задымление обнаружено не было. Однако самолет заменили. «В 3:28 борт вылетел из Казани в Казахстан», - передает «Интерфакс». Полина Макарова

ФОТО: globallookpress < Предыдущая Следующая >