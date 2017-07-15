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В Казани экстренно приземлился самолет Москва-Караганда Печать
Скандалы и ЧП
15.07.2017 13:32

В Казани экстренно приземлился самолет Москва-Караганда

Из-за проблем на борту пассажирский лайнер Аэробус-320, который следовал из Москвы в Караганду, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани.

Инцидент произошел сегодня, 15 июля, поздно ночью в 0:31.

Причиной экстренной посадки стал сигнал о задымлении в багажном отсеке самолета. После приземления сотрудники службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов осмотрели воздушное судно. При этом задымление обнаружено не было. Однако самолет заменили.

«В 3:28 борт вылетел из Казани в Казахстан», - передает «Интерфакс».

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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