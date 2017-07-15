В Сочи в ДТП с рейсовыми автобусами пострадали пять человек

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», авария произошла 14 июля около 19:30. Об этом сообщили экстренные службы региона.

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса «Богдан» врезался в стоящий на остановке автобус МАЗ. В результате ДТП в медучреждение было доставлено пять пассажиров. Оба автомобиля получили повреждения.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»