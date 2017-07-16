Полицейские «накрыли» притон с проститутками



Инцидент произошел в столице России Москве. Сотрудники уголовного розыска в ходе проверки оперативной информации выявили притон для занятия проституцией на Братиславской улице в районе Марьино. Притон располагался в помещении сауны.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве, были задержаны три девушки в возрасте от 24-х до 37-и лет, приезжие из других городов страны. Девушки задержаны по подозрению в оказании интимных услуг за денежное вознаграждение, а одна из них также осуществляла функции администратора. В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ (Занятие проституцией).

В отношении «администраторши» отделом дознания районного ОМВД возбуждено уголовное дело по статьям 33 УК РФ (Виды соучастников преступления) и 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Евгений Иванов