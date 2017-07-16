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|Полицейские «накрыли» притон с проститутками
|Скандалы и ЧП
|16.07.2017 04:21
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Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве, были задержаны три девушки в возрасте от 24-х до 37-и лет, приезжие из других городов страны. Девушки задержаны по подозрению в оказании интимных услуг за денежное вознаграждение, а одна из них также осуществляла функции администратора. В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ (Занятие проституцией).
В отношении «администраторши» отделом дознания районного ОМВД возбуждено уголовное дело по статьям 33 УК РФ (Виды соучастников преступления) и 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Евгений Иванов
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