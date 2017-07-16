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В центре Ярославля молния ударила в троллейбус с пассажирами Печать
Скандалы и ЧП
16.07.2017 09:58

В центре Ярославля молния ударила в троллейбус с пассажирами

Во время сильной грозы в Ярославле молния поразила троллейбус. Водителя «рогатого» транспорта срочно госпитализировали.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», инцидент случился 15 июля около 17 часов. Об этом сообщает пресс-служба «Яргорэлектротранс» в социальных сетях.

Удар молнии пробил обшивку троллейбуса № 7.

«К счастью, никто из пассажиров не пострадал, а вот водителя пришлось срочно госпитализировать», — говорится в сообщении.

Грозы и ливни идут в Ярославле с 14 июля. По прогнозам синоптиков непогода продлится здесь до 16 июля.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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