В центре Ярославля молния ударила в троллейбус с пассажирами

Во время сильной грозы в Ярославле молния поразила троллейбус. Водителя «рогатого» транспорта срочно госпитализировали. Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», инцидент случился 15 июля около 17 часов. Об этом сообщает пресс-служба «Яргорэлектротранс» в социальных сетях. Удар молнии пробил обшивку троллейбуса № 7. «К счастью, никто из пассажиров не пострадал, а вот водителя пришлось срочно госпитализировать», — говорится в сообщении. Грозы и ливни идут в Ярославле с 14 июля. По прогнозам синоптиков непогода продлится здесь до 16 июля. Полина Макарова

ФОТО: globallookpress < Предыдущая Следующая >