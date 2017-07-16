На Урале пьяный вандал обезглавил статую Ленина

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, 15 июля в поселке Динас под Первоуральском около 21.40 памятник Ленину возле ДК «Огнеупорщик» подвергся нападению вандала, в результате которого от статуи отвалилась голова. По словам очевидцев, оторванная часть скульптуры разбилась при падении с высоты.

Полицейским удалось оперативно задержать вандала. Им оказался мужчина 1985 года рождения по имени Денис. Установлено, что злоумышленник был пьян. По информации правоохранителей, задержанный долгое время употребляет наркотические вещества.

Сейчас мужчина заключен под стражу. В отношении Дениса уже завели административное производство. По словам представителя ведомства Валерия Горелых, 17 июля задержанного ожидает суд.

- Завтра утром его доставят с собранными по данному факту материалами в мировой суд для решения вопроса об избрании меры пресечения. Кроме того, сейчас полиция Первоуральска анализирует имеющуюся фактуру, с целью принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм», - отметил полковник Горелых.

В настоящее время поврежденный памятник спрятан под пакет.

Полина Макарова

ФОТО: группа ВКонтакте «Инцидент Первоуральск»