Под Иркутском при пожаре погибли семь человек

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области, около 03:00 в одном из дачных домов в садоводстве города Братска произошло возгорание. Сообщается, что огнем были полностью охвачены деревянный дачный дом и баня. Спасателям удалось ликвидировать пожар в 03:12. В ходе разбора и проливки сгоревших конструкций пожарные обнаружили останки семи человек.

По информации регионального управления СК, в числе погибших могли быть трое детей. В настоящее время ведомство проводит доследственную проверку.

Эксперты пытаются установить причину возгорания.

Полина Макарова

ФОТО: ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области