ОАО ЕДКММ
Под Иркутском при пожаре погибли семь человек Печать
Скандалы и ЧП
16.07.2017 12:14

Под Иркутском при пожаре погибли семь человек

Пожар случился поздно ночью, 16 июля, в Братске в садовом товариществе «Железнодорожник».

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области, около 03:00 в одном из дачных домов в садоводстве города Братска произошло возгорание. Сообщается, что огнем были полностью охвачены деревянный дачный дом и баня. Спасателям удалось ликвидировать пожар в 03:12. В ходе разбора и проливки сгоревших конструкций пожарные обнаружили останки семи человек.

По информации регионального управления СК, в числе погибших могли быть трое детей. В настоящее время ведомство проводит доследственную проверку.

Эксперты пытаются установить причину возгорания.

Полина Макарова
ФОТО: ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru