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|Под Иркутском при пожаре погибли семь человек
|Скандалы и ЧП
|16.07.2017 12:14
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области, около 03:00 в одном из дачных домов в садоводстве города Братска произошло возгорание. Сообщается, что огнем были полностью охвачены деревянный дачный дом и баня. Спасателям удалось ликвидировать пожар в 03:12. В ходе разбора и проливки сгоревших конструкций пожарные обнаружили останки семи человек.
По информации регионального управления СК, в числе погибших могли быть трое детей. В настоящее время ведомство проводит доследственную проверку.
Эксперты пытаются установить причину возгорания.
Полина Макарова
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