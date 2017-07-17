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|В Волгограде будут судить 12 наркодилеров
|Скандалы и ЧП
|17.07.2017 10:51
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, в суд для рассмотрения передано уголовное дело в отношении 12 наркодилеров. Они обвиняются в сбыте наркотических средств, а также в легализации доходов от преступной деятельности.
По версии следствия, с марта по август 2013 года организатор вовлек в незаконный бизнес 11 человек, которые раскладывали наркотики в тайники. Установлена их причастность к 18 фактам нелегального сбыта запрещенных веществ, изъято более 1,6 кг сильнодействующих средств.
Помимо этого, организатор преступной группы вместе с двумя ее участниками легализовали путем обналичивания через банковские карты полученный доход в размере более 8 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по Волгограду.
Свою вину участники преступной группы признают частично. Ожидать суда все 12 обвиняемых будут под стражей.
Полина Макарова
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