В Волгограде будут судить 12 наркодилеров

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, в суд для рассмотрения передано уголовное дело в отношении 12 наркодилеров. Они обвиняются в сбыте наркотических средств, а также в легализации доходов от преступной деятельности.

По версии следствия, с марта по август 2013 года организатор вовлек в незаконный бизнес 11 человек, которые раскладывали наркотики в тайники. Установлена их причастность к 18 фактам нелегального сбыта запрещенных веществ, изъято более 1,6 кг сильнодействующих средств.

Помимо этого, организатор преступной группы вместе с двумя ее участниками легализовали путем обналичивания через банковские карты полученный доход в размере более 8 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по Волгограду.

Свою вину участники преступной группы признают частично. Ожидать суда все 12 обвиняемых будут под стражей.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress