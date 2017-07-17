Движение по выделенке в Волгограде: штраф и прочие нюансы
В Волгограде в понедельник, 10 июля, вступила в силу новая схема движения на проспекте Ленина. С сег....
Волгоград на самом "дне" списка комфортных для жизни городов в России
Волгоград показал плохие результаты по всем пунктам исследования самых комфортных для жизни российск....
|На севере Волгограда в ДТП погиб пассажир "Рено Меган"
|Скандалы и ЧП Волгоград
|17.07.2017 11:01
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Краснооктябрьском районе накануне в 5:40 28-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Меган", двигался по пр-ту Ленина со стороны Тракторозаводского в сторону Центрального района. Напротив дома № 100 по пр-ту Ленина водитель не справился с управлением и наехал на световую опору.
В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний пассажир автомобиля "Рено Меган" от полученных травм скончался на месте, а водителя с травмой доставили в больницу.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
11:01
На севере Волгограда в ДТП погиб пассажир "Рено Меган"
-
10:51
В Волгограде будут судить 12 наркодилеров
-
10:21
Самолет Кемерово-Симферополь во время приземления атаковали птицы
-
10:15
Социологи назвали главные страхи россиян
-
09:57
В Третьяковской галерее вновь открыли внутренний двор
-
09:49
В России утверждены новые дорожные знаки
-
09:13
Путин серьезно поговорит с детьми
-
16.07.2017 12:14
Под Иркутском при пожаре погибли семь человек
-
16.07.2017 11:43
В Грузии разрешили выращивать небольшое количество конопли
-
16.07.2017 10:53
На Урале пьяный вандал обезглавил статую Ленина
-
16.07.2017 09:58
В центре Ярославля молния ударила в троллейбус с пассажирами
-
16.07.2017 09:35
В Арктике растет количество туристов
-
16.07.2017 07:10
Веснина и Макарова выиграли «Wimbledon – 2017»
-
16.07.2017 04:21
Полицейские «накрыли» притон с проститутками
Самое читаемое
-
10:51
В Волгограде будут судить 12 наркодилеров
-
10:21
Самолет Кемерово-Симферополь во время приземления атаковали птицы
-
16.07.2017 12:14
Под Иркутском при пожаре погибли семь человек
-
16.07.2017 10:53
На Урале пьяный вандал обезглавил статую Ленина
-
16.07.2017 09:58
В центре Ярославля молния ударила в троллейбус с пассажирами
-
16.07.2017 04:21
Полицейские «накрыли» притон с проститутками
-
15.07.2017 14:05
В Сочи в ДТП с рейсовыми автобусами пострадали пять человек
Последние комментарии
-
В Волгограде состоится пресс-конференция по поводу дальнейшей судьбы НЭТа
-
Я в шоке от Злодея. Почему надо все ломать , не дать актеру зарабатывать. Ведь труд тяжелейший. Пере ... >>
-
-
В Красноармейском районе торжественно открыли новый фонтан
-
Куда дели ели голубые?Мрази! >>
-
-
Волгоград на самом "дне" списка комфортных для жизни городов в России
-
С таким руководством области и не удивительно, Волгоград вообще днище... >>
-
-
Милонов призвал Роскомнадзор закрыть интернет-приложения для знакомств
-
Неймется дибилу. Милонов приезжай к нам в Таганрог, найдем тебе здесь физическую работу. Упашешся ... >>
-
-
Полицейские «накрыли» притон с проститутками
-
Правительство России запретило мимозу
-
Мимоза хостилис, которую внесли в список запрещенных растений, не имеет отношения к мимозе, цветы ... >>
-
-
Рейтинг губернаторов зафиксировал очередное падение Бочарова
-
Бочаров что ль сам себя здесь в комментариях нахваливает? Шоб ты пропал, лярва такая! >>
-
-
У волгоградцев в платежках за услуги ЖКХ появится еще одна строка
-
А самих жильцов спросить не надо??? Вот "не надо делать нам как лучше! Оставьте так, как хорошо". >>
-
-
Ученые рассказали, что переработки влекут за собой сердечные проблемы
-
От работы кони дохнут >>
-