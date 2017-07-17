Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Краснооктябрьском районе накануне в 5:40 28-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Меган", двигался по пр-ту Ленина со стороны Тракторозаводского в сторону Центрального района. Напротив дома № 100 по пр-ту Ленина водитель не справился с управлением и наехал на световую опору.

В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний пассажир автомобиля "Рено Меган" от полученных травм скончался на месте, а водителя с травмой доставили в больницу.

Надира Коннова