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В Волгограде перед судом предстал растлитель своей 9-летней дочери Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
17.07.2017 12:58

В Волгограде перед судом предстал растлитель своей 9-летней дочери

Отец подмешал девочке в лимонад наркотики, а затем надругался над ней.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Тракторозаводского района. Мужчину обвиняют в совершении преступлений по статьям "Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств".

32-летний обвиняемый несколько лет назад развелся со своей женой, однако уже бывшие супруги и их совместная 9-летняя дочь проживали под одной крышей. Возможность окончательно разъехаться появилась лишь в декабре прошлого года. Отец ребенка приобрел садоводческий участок с небольшим домом в Тракторозаводском районе города и переехал туда жить. Регулярно мужчина забирал погостить своего ребенка.

- Утром 2 апреля этого года обвиняемый, находясь у себя дома со своей дочкой, употребил наркотическое средство, которое также подмешал девочке в лимонад, а затем совершил в отношении своего ребенка действия сексуального характера, - рассказала "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Вечером мама девочки обратила внимание на то, что дочь находится в состоянии какого-то опьянения. Женщина сразу же обратилась к специалистам. С помощью лабораторного исследования удалось установить, что в организме школьницы находятся сильнодействующие вещества.

- В ходе беседы девочка рассказала, что в этот день отец не только угощал ее лимонадом с содержанием наркотика, но и совершал в отношении нее действия сексуального характера, - отметила Куницкая.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии расследования мужчина свою вину в содеянном полностью признал.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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