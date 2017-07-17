Житель Дубовки выращивал коноплю в лесной балке

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в субботу, 15 июля, сотрудники полиции по Дубовскому району задержали 37-летнего местного жителя. Мужчина выращивал коноплю на поляне в лесной балке, расположенной в двух километрах от Дубовки.

В момент задержания мужчина занимался поливом запрещенных к возделыванию растений. Всего полицейские обнаружили и изъяли 77 кустов конопли.

Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что выращивал коноплю для личного потребления. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, рамках профилактической операции "Мак" полицейские продолжают выявлять факты незаконного культивирования наркотикосодержащих растений.

Надира Коннова