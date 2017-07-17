Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волжскому, 8 июля в полицию обратился 50-летний местный житель. Мужчина рассказал, что его обокрали в аптеке «Волгафарм» в доме № 97 по проспекту Ленина. Две неизвестные женщины вытащили из его сумки портмоне, в котором находились 75 тысяч рублей, а затем скрылись на «Шестерке» светлого цвета. Машина ожидала женщин у дома напротив аптеки.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранители обращаются к автомобилистам с видеорегистраторами, которые 8 июля с 12:50-13:30 проезжали мимо «тысячника» с просьбой сообщить об этом по телефонам: 41-56-56 или 02.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress