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В Волжском полиция разыскивает женщин, обокравших посетителя аптеки Печать
Скандалы и ЧП
17.07.2017 14:09

В Волжском полиция разыскивает двух воровок, обокравших посетителя аптеки

В одной из аптек города-спутника неизвестные женщины похитили у волжанина портмоне, где лежали 75 тысяч рублей.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волжскому, 8 июля в полицию обратился 50-летний местный житель. Мужчина рассказал, что его обокрали в аптеке «Волгафарм» в доме № 97 по проспекту Ленина. Две неизвестные женщины вытащили из его сумки портмоне, в котором находились 75 тысяч рублей, а затем скрылись на «Шестерке» светлого цвета. Машина ожидала женщин у дома напротив аптеки.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Правоохранители обращаются к автомобилистам с видеорегистраторами, которые 8 июля с 12:50-13:30 проезжали мимо «тысячника» с просьбой сообщить об этом по телефонам: 41-56-56 или 02.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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