ОАО ЕДКММ
На севере Волгограда автоледи на иномарке сбила 4-летнего ребенка Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
18.07.2017 10:42

На севере Волгограда автоледи на иномарке сбила 4-летнего ребенка

ДТП произошло накануне вечером во дворе дома в Тракторозаводском районе города.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в понедельник, 17 июля, в 20:30 28-летняя женщина-водитель на "Шкода Ети" двигалась по дворовой территории вдоль дома № 20 по ул. Гороховцев. В какой-то момент на дорогу из-за припаркованного автомобиля выбежал 4-летний мальчик и угодил прямо под колеса иномарки.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травму и был доставлен в больницу.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru