На севере Волгограда автоледи на иномарке сбила 4-летнего ребенка

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в понедельник, 17 июля, в 20:30 28-летняя женщина-водитель на "Шкода Ети" двигалась по дворовой территории вдоль дома № 20 по ул. Гороховцев. В какой-то момент на дорогу из-за припаркованного автомобиля выбежал 4-летний мальчик и угодил прямо под колеса иномарки.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травму и был доставлен в больницу.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"