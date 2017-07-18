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Под Волгоградом водитель фуры переехал женщину и скрылся с места ДТП Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
18.07.2017 11:03

Под Волгоградом водитель фуры переехал женщину и скрылся с места ДТП

Смертельная авария произошла в Дубовском районе Волгоградской области накануне поздним вечером.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 17 июля в 23:20 46-летний водитель двигался на автомашине "Форд Карго" с полуприцепом, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Камышина. На 655км 670м федеральной трассы "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Дубовском районе водитель наехал на неустановленную женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте справа налево по ходу движения.

Водитель автомашины с места аварии скрылся. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход скончалась на месте трагедии. Водитель в ходе розыска был задержан.

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

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