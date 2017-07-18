Под Волгоградом водитель фуры переехал женщину и скрылся с места ДТП

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 17 июля в 23:20 46-летний водитель двигался на автомашине "Форд Карго" с полуприцепом, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Камышина. На 655км 670м федеральной трассы "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Дубовском районе водитель наехал на неустановленную женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте справа налево по ходу движения.

Водитель автомашины с места аварии скрылся. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход скончалась на месте трагедии. Водитель в ходе розыска был задержан.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России