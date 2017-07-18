В Камышине полицейские задержали пьяного автоугонщика

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 17 июля около двух часов ночи полицейским нарядам от дежурного отдела полиции "Камышинский" поступила ориентировка по факту угона от дома по ул. Восточной автомашины марки ГАЗ- 31105.

Наряд ДПС в ходе поиска заметил угнанный автомобиль на ул. Ленина. Водитель угнанной "Волги" проигнорировал требования полицейских об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования нарушитель неоднократно грубо нарушал ПДД, с превышением скорости пытаясь уйти от преследования, и на ул. Кубанской не справился с управлением. Водитель столкнулся с опорой ЛЭП, после чего бросил автомобиль и начал спасаться бегством. Именно тогда злоумышленник и был задержан полицейскими.

Оказалось, что 27-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии. Кроме того, выяснилось, что он уже был лишен права управления транспортным средством.

- В совокупности данный водитель понесет ответственность за два уголовных деяния - управление транспортным средством в состоянии опьянения, будучи лишенным права управления повторно, а так же совершение угона транспортного средства, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова

ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области