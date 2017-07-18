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20-летний волгоградец обвиняется в экстремизме Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
18.07.2017 11:52

20-летний волгоградец обвиняется в экстремизме

Молодой человек разместил на своей странице в социальной сети высказывания экстремистского толка.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, 20-летний житель Красноармейского района обвиняется в совершении преступления по статье "Возбуждение ненависти либо вражды по признаку национальности, отношения к религии, совершенные с использованием сети "Интернет"".

В конце июня 2015 года молодой человек разместил на своей странице в одной из социальных сетей высказывания, содержащие "признаки возбуждения вражды и ненависти к определенной национальности, а также психологические признаки унижения человеческого достоинства представителей определенной расы".

Следователи завершили расследование данного уголовного дела и направили материалы в суд Красноармейского района для рассмотрения по существу.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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