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|В Волгограде заведующая медучреждения отправится в колонию за "мертвые души"
|Скандалы и ЧП Волгоград
|18.07.2017 12:23
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, заведующая филиала ГБУЗ «Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации» и старшая медицинская сестра этого медучреждения признаны виновными в совершении четырех эпизодов преступления по статье "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", четырех эпизодов преступления по статье "Служебный подлог", а также пособничестве в мошенничестве.
В период с марта 2011 года и по март 2014 года заведующая медучреждения, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроила в филиал троих своих приятельниц и несовершеннолетнюю дочь, оформив их на должность санитарок.
- Свои трудовые обязанности указанные лица якобы выполняли до июля 2015 года. На самом же деле, как установили следователи, начисляемая им заработная плата была источником дополнительного дохода для самой заведующей филиала, которая "заработала" таким образом на "мертвых душах" более 700 тысяч рублей, выделенных из бюджета Волгоградской области, - рассказала "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.
Эта преступная схема "сработала", благодаря пособничеству старшей медицинской сестры. Женщина отмечала в табеле учета рабочего времени якобы отработанные дни санитарок.
В ходе расследования данного уголовного дела заведующая филиалом всячески запугивала медперсонал учреждения. Она заставляла их лгать следствию. Трое "несуществующих санитарок" в результате боялись сказать правду, но затем все же дали признательные показания.
Несмотря на то, что на стадии предварительного расследования свою вину в содеянном медработники не признали, следствие собрало неопровержимые доказательства их вины. Материалы уголовного дела составили 21 том, а вся преступная схема злоумышленниц была описана на 1,5 тысяч листах.
Приговором суда заведующую медицинским центром приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Её пособница получила 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
Надира Коннова
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