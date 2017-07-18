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|В Волгограде экс-директор предприятия ЖКХ обвиняется в злоупотреблении полномочиями
|Скандалы и ЧП Волгоград
|18.07.2017 12:48
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора коммерческой организации, на обслуживании которой находилось более 100 многоквартирных домов, расположенных в Красноармейском районе Волгограда. Мужчина обвиняется в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации.
Начиная с 1 декабря 2013 года, расчет с ресурсоснабжающими организациями фирмой обвиняемого производился через информационно-вычислительную компанию. Фирма дополнительно взимала за свои услуги почти 2 процента от общей суммы, подлежащей перечислению в муниципальное предприятие коммунального хозяйства. При этом никаких соглашений с поставщиком услуг ЖКХ заключено не было, а вычислительные услуги оплачивались из средств, собранных с населения за горячее и холодное водоснабжение.
- В результате таких преступных действий за три года, в период с 1 декабря 2013 года по 31 марта 2015 года, МУП "ВКХ" недополучило почти 6 миллионов рублей. В ходе расследования данного уголовного дела удалось добиться полного погашения задолженности, - прокомментировала "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии расследования свою вину в содеянном обвиняемый признал полностью.
Надира Коннова
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