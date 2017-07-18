Безработный волгоградец украл магнитолу из авто и сдал её в скупку

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в начале июля в дежурную часть отдела полиции № 3 Дзержинского района обратился 22-летний местный житель. Заявитель рассказал, что из его отечественного автомобиля, который был припаркован у одного из домов по улице Маршала Жукова, неизвестный украл музыкальную акустическую систему стоимостью более 18 тысяч рублей.

Оперуполномоченным уголовного розыска удалось задержать подозреваемого в совершении данного преступления. Злоумышленником оказался 29-летний безработный волгоградец. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что проник в салон, разбив окна, и совершил кражу. Похищенное волгоградец сдал в скупку, а деньги потратил.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России