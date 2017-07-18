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В Волгоградской области поймали банду браконьеров Печать
Скандалы и ЧП
18.07.2017 15:54

В Волгоградской области поймали банду браконьеров

В ходе обысков у задержанных обнаружили шесть километров сетей, несколько килограммов редкой рыбы, деньги и боеприпасы.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФСБ России по региону, сотрудники ведомства вместе с представителями Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте ликвидировали организованную преступную группировку, которая занималась незаконной добычей и продажей особо ценных видов рыб.

В ходе оперативно-разыскных и следственных мероприятий в квартирах у задержанных обнаружено и изъято более 12 килограммов черной икры, 209 экземпляров рыбы осетровых и частиковых пород, более шести километров незаконных орудий лова, а также боеприпасы и 200 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба УФСБ России по региону

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