В Волгоградской области поймали банду браконьеров



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФСБ России по региону, сотрудники ведомства вместе с представителями Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте ликвидировали организованную преступную группировку, которая занималась незаконной добычей и продажей особо ценных видов рыб.

В ходе оперативно-разыскных и следственных мероприятий в квартирах у задержанных обнаружено и изъято более 12 килограммов черной икры, 209 экземпляров рыбы осетровых и частиковых пород, более шести километров незаконных орудий лова, а также боеприпасы и 200 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба УФСБ России по региону