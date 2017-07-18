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В Волгограде экс-депутат гордумы осужден за мошенничество Печать
Скандалы и ЧП
18.07.2017 16:58

В Волгограде экс-депутат гордумы осужден за мошенничество

Краснооктябрьский районный суд приговорил бывшего соучредителя УК «Емкор» к 4,5 годам колонии.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, бывшего депутата городской думы Сергея Емельяненко осудили за крупное мошенничество с платежами жильцов.

В судебном заседании установлено, что с февраля по июль 2015 года Емельяненко систематически получал в кассе управляющей компании «Емкор» деньги под видом займа. При этом он не собирался их возвращать. Таким образом, Емельяненко похитил больше 7,5 миллионов рублей.

Свою вину в содеянном подсудимый признал. Ему назначили 4,5 года колонии общего режима. Судебное решение в силу не вступило и может быль обжаловано.

Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по Волгограду.

Напомним, в 2015 году Емельяненко уже был судим за 16 эпизодов растраты денег жильцов и злоупотребление полномочиями. Тогда ему было назначено 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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