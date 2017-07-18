В Волгограде экс-депутат гордумы осужден за мошенничество

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, бывшего депутата городской думы Сергея Емельяненко осудили за крупное мошенничество с платежами жильцов.

В судебном заседании установлено, что с февраля по июль 2015 года Емельяненко систематически получал в кассе управляющей компании «Емкор» деньги под видом займа. При этом он не собирался их возвращать. Таким образом, Емельяненко похитил больше 7,5 миллионов рублей.

Свою вину в содеянном подсудимый признал. Ему назначили 4,5 года колонии общего режима. Судебное решение в силу не вступило и может быль обжаловано.

Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по Волгограду.

Напомним, в 2015 году Емельяненко уже был судим за 16 эпизодов растраты денег жильцов и злоупотребление полномочиями. Тогда ему было назначено 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress