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В Среднеахтубинском районе по вине автоледи водитель "десятки" попал в больницу Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
19.07.2017 09:26

В Среднеахтубинском районе по вине автоледи водитель

Автоледи решила совершить маневр левого поворота, не убедившись в отсутствии транспортного средства, совершающего обгон.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в 20-00 32-летний водитель на автомашине "ВАЗ-2110" двигался со стороны п. Новеньклшл в сторону р.п. Средняя Ахтуба. При повороте на ул. Тепличную в п. Колхозная Ахтуба, при обгоне нескольких автомашин, водитель "десятки" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Тойота" под управлением 29-летней женщины-водителя. Автоледи поворачивала налево, не убедившись в отсутствии транспортных средств, совершающих обгон.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "ВАЗ-2110" был доставлен в больницу.

Надира Коннова
ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области

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