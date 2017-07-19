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|В Среднеахтубинском районе по вине автоледи водитель "десятки" попал в больницу
|Скандалы и ЧП Волгоград
|19.07.2017 09:26
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне в 20-00 32-летний водитель на автомашине "ВАЗ-2110" двигался со стороны п. Новеньклшл в сторону р.п. Средняя Ахтуба. При повороте на ул. Тепличную в п. Колхозная Ахтуба, при обгоне нескольких автомашин, водитель "десятки" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Тойота" под управлением 29-летней женщины-водителя. Автоледи поворачивала налево, не убедившись в отсутствии транспортных средств, совершающих обгон.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "ВАЗ-2110" был доставлен в больницу.
Надира Коннова
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