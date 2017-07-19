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В Иловлинском районе иномарка слетела с дороги Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
19.07.2017 09:57

В Иловлинском районе водитель иномарки слетел с дороги

ДТП произошло на федеральной автодороге М-6 "Каспий" накануне ночью.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 18 июля в 02:15 34-летний водитель на автомашине "Вольво С70" двигался по федеральной автодороге М- 6 "Каспий" со стороны Москвы в сторону Волгограда. На 907 км трассы водитель иномарки не справился с управлением и съехал с дороги по ходу движения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 44-летний пассажир автомашины. Мужчина с травмами был доставлен в больницу.

Надира Коннова
ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области

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