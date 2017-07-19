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Под Волгоградом короткое замыкание электропроводки привело к трагедии Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
19.07.2017 10:08

Под Волгоградом короткое замыкание электропроводки привело к трагедии

На месте пожара было обнаружено тело 66-летнего мужчины.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 18 июля в 21:44 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В хуторе Клетском в садоводческом товариществе "Водстроевец" горели деревянный частный дом, блочная хозпостройка и автомобиль ВАЗ 2106 по всей площади. Пожарные расчёты 50-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение спустя 20 минут.

- На месте пожара обнаружен погибший мужчина 1951 года рождения. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрической проводки, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова
ФОТО: МЧС России

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