Под Волгоградом короткое замыкание электропроводки привело к трагедии

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 18 июля в 21:44 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В хуторе Клетском в садоводческом товариществе "Водстроевец" горели деревянный частный дом, блочная хозпостройка и автомобиль ВАЗ 2106 по всей площади. Пожарные расчёты 50-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение спустя 20 минут.

- На месте пожара обнаружен погибший мужчина 1951 года рождения. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрической проводки, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова

ФОТО: МЧС России