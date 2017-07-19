В Клетском районе в школе хранили сомнительные сардельки

В Клетском районе инспекторы Россельхознадзора провели проверку образовательных учреждений на предмет соблюдения законодательства. В ходе надзорных мероприятий в Перекопской средней школе были выявлены нарушения.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки учреждения специалисты обнаружили в бытовом холодильнике на хранении 10 килограммов телячьих сарделек без ветеринарных сопроводительных документов. Помимо этого, ответственные должностные лица не смогли предоставить документы по текущей дезинфекции холодильного оборудования.

В результате по факту выявленных нарушений был составлен административный протокол. Теперь руководству придется выплатить штраф.

Полина Макарова

ФОТО:globallookpress