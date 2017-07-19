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Пьяный волгоградец в магазине пытался похитить деньги из ящика для пожертвований Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
19.07.2017 11:12

Пьяный волгоградец в магазине пытался похитить деньги из ящика для пожертвований

Нетрезвый мужчина признался полицейским, что ему нужны были деньги для приобретения спиртного.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, во вторник, 18 июля в полицию поступила информация о том, что в Кировском районе нетрезвый посетитель одного из сетевых магазинов попытался разбить установленный в фойе ящик для пожертвований и похитить находившиеся в нем деньги.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в попытке грабежа. Злоумышленником оказался 27-летний безработный местный житель. Мужчина в содеянном сознался и пояснил, что эти деньги ему нужны были для приобретения алкоголя.

- Возбуждено уголовное дело по ст.30, ст.161 УК РФ – "Покушение на грабеж". Максимальное наказание за содеянное – до 4 лет лишения свободы, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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